THY Londra seferinde, ekibe hakaret eden yolcu uçaktan indirildi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul-Londra seferini yapan uçakta kabin ekibine hakaret eden ve uçağa zarar veren bir yolcunun uçaktan indirildiğini ve hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, X Sosyal Medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Üstün, Londra seferini sırasında agresif hareketler sergileyen ve hakarette bulunan bir yolcunun uçaktan indirilerek yolcuya karşı hukuki sürecin başlatıldığını ve yolcunun “kara listeye” alındığını belirtti.



Üstün şunları ifade etti:



"14.09.2024 tarihli TK1983 Istanbul - Londra seferinde kabin ekibi ve yolcularımıza karşı agresif tavırlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilmiştir. Uçağımıza maddi zarar veren B.G isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir."

ULAŞTIRMA BAKANI URALOĞLU: HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise" Kabin çalışanlarına yönelik hakaret içeren olumsuz davranışı en sert şekilde kınıyorum. Hukuki sürecin takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.