THY, Nijniy Novgorod’la Çalışmak İstiyor

Halihazırda Nijniy Novgorod’dan Türkiye’ye düzenli seferler sadece Onur Air tarafından gerçekleştirilmekte.

Savateyev, THY ile ilgili görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Avrupa’nın diğer şehirlerine de düzenli seferlerin yapılması için farklı hava yolu şirketleriyle görüştüklerini dile getiren Bakan, ihtiyaç duyulan yönleri analiz ettiklerini ve “uluslararası güzergahların açılması algoritması” üzerinde çalıştıklarını açıkladı.