HABER KIBRIS

ad

THY, Nijniy Novgorod’la Çalışmak İstiyor

Rusya’nın Nijniy Novgorod Bölgesi’nin Ulaştırma Bakanı Pavel Savateyev, Türk Hava Yolları’nın Nijniy Novgorod’dan Türkiye’ye yolcu taşıma niyetinde olduğunu belirtti

ads
17/09/2019

ads
THY, Nijniy Novgorod’la Çalışmak İstiyor

Halihazırda Nijniy Novgorod’dan Türkiye’ye düzenli seferler sadece Onur Air tarafından gerçekleştirilmekte.

Savateyev, THY ile ilgili görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Avrupa’nın diğer şehirlerine de düzenli seferlerin yapılması için farklı hava yolu şirketleriyle görüştüklerini dile getiren Bakan, ihtiyaç duyulan yönleri analiz ettiklerini ve “uluslararası güzergahların açılması algoritması” üzerinde çalıştıklarını açıkladı.


Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, thy
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.