THY, Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı tüm seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), akşam saatlerinde meydana gelen kaza sonrasında hava trafiğini iptal edildiği Sabiha Gökçen Havalimanı’dan yapılan tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler” ifadelerini kullandı.

Sabina Gökçen Havalimanı’nda bugün meydana gelen kazada, İzmir-İstanbul seferini yapan uçak, iniş sonrasında pist dışına çıktı ve üç parçaya bölündü. İkisi çocuk 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta herhangi bir can kaybı yaşanmazken ve 21 yaralı tedavi için çevre hastanelere sevk edildi.

Kazanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

05/02/2020 21:00