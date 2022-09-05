THY, Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu

Türk Hava Yolları (THY) uluslararası ölçekte en çok takip edilen spor etkinliklerinden olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu.



Anlaşma kapsamında THY'nin, maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı bulunuyor. Bununla birlikte THY, UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finalleri’nde de resmi sponsor unvanıyla yer alacak.



Türk Hava Yolları’nın UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğuyla ilgili duyuru Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve üst yöneticiler ile UEFA Başkanı Aleksander Čeferin’in ve UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein de katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat sponsorluk ile ilgili “Bu sponsorlukla THY markasını sezon boyunca dünyanın dört bir köşesine taşıyacak, 10 Haziran 2023’te de tüm dünyayı İstanbul’da buluşturacağız” dedi.

UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein ise şunları söyledi: “Dünyanın en önemli spor organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, Türk Hava Yolları ile birlikte yola çıktığımız için çok mutluyuz. Anlaşmanın, bu prestijli turnuvanın finalinin İstanbul'da gerçekleşeceği yılda olmasından dolayı da çok memnunuz. İki marka olarak benzer tutkuları paylaşıyoruz ve ortaklığımız söz konusu olduğunda sınırın gökyüzü olduğuna inanıyoruz.”



DEV KULUPLERLE İŞBİRLİĞİ YAPTI



THY; EURO 2016’daki resmi havayolu sponsorluğuyla UEFA ile işbirliği yapan dünyadaki ilk havayolu şirketi olmuştu. Şirket, F.C. Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, River Plate gibi önemli takımlarla da sponsorluklar gerçekleştirmişti.



678 MİLYON KİŞİ İZLİYOR



Şampiyonlar Ligi organizasyonu 200 ülkede 70’den fazla yayıncı tarafından sezon boyunca 678 milyon izleyiciye ulaşıyor. Sosyal medyada ise 28 milyar etkileşim ile sporseverler Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak oluyor.

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05/09/2022 13:12