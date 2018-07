THY Singapurlu şirket ile ilişkiyi kesti

Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı’na taşındığında ikram ve hizmet tedariki için Singapurlu SATS Ltd’nin iştiraki SATS Investments (SIPL) ile bir iyi niyet anlaşması imzalamıştı. 16 Nisan’da bu iyi niyet anlaşmasının süresi ek bir sözleşme ile uzatılmıştı. Şirketten dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre ise THY Yönetim Kurulu’nca alınan kararla SIPL ve THY’nin mutabakatıyla görüşmeler sonlandırıldı ve taraflar arasında imzalanan niyet anlaşması fesh edildi.

THY ile Singapurlu şirket 27 Ocak’ta ikram hizmeti görüşmeleri kapsamında bir de şirket kurmuşlardı. 50 bin TL sermaye ile kurulan şirketin görev alanı ise, uçaklar, trenler ve diğer ulaşım araçları için kabin iaşesi tedarikinde bulunmak dahil yemeklerin hazırlanması amacıyla gıda maddelerini üretmek ve işlemek, her türlü şirket için ikram hizmetleri sunmak, her türlü kamu kurumu ve özel kurum tarafından düzenlenecek ikram hizmetlerine ilişkin ihalelere katılmak ve havaalanları yer hizmetleri yönetmeliği uyarınca her türlü faaliyette bulunmak olarak belirlenmişti.

Singapurlu SATS 1972 yılında kurulan bir şirket. Uzak Doğu ve Orta Doğu’da 44 noktada faaliyet gösteren şirket, havayolu ikramının yanı sıra yer hizmetleri konusunda da çalışıyor.

Şebnem TURHAN - http://bigpara.hurriyet.com.tr