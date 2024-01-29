THY uçağına yıldırım isabet etti

İstanbul-Antalya seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağına, kalkışından kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.

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29/01/2024

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THY uçağına yıldırım isabet etti

THY'nin TK-2408 sefer sayılı TC-JHK kuyruk tescilli uçağı Antalya seferini yapmak üzere saat 09.25'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Uçağa kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.

Bunun üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek geri döneceğini bildirdi.

Uçak saat 10.16'da İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Uçak, teknik ekip tarafından incelemeye alındı.

29/01/2024 10:34
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TAGS: haber, kıbrıs
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