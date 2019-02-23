THY uçağında kalp krizi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Şanlıurfa seferini gerçekleştiren yolcu uçağında seyahat eden bir kadın kalp krizi geçirdi.



Atatürk Havalimanı'ndan Şanlıurfa'ya gitmek üzere bu sabah havalanan TK2246 sefer sayılı uçakta 64 yaşında olduğu öğrenilen bir kadın yolcu kalp krizi geçirdi. Son yaklaşma sırasında yaşandığı belirtilen olay sonrasında yolcuya ilk müdahalenin uçakta yapıldığı öğrendildi.



THY'ye ait TC-JYE kuyruk tescilli B737-900ER tipi yolcu uçağının Şanlıurfa GAP Havalimanı'na gerçekleştirdiği inişin ardından kalp krizi geçiren yolcunun ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kalp krizi geçiren yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.