THY uçağının iniş takımında ceset bulundu

Türk Hava Yolları'nın (THY) Amsterdam-İstanbul seferini tamamlayan uçağının teknik bakımı sırasında iniş takımında bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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15/09/2023

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THY uçağının iniş takımında ceset bulundu

Türk Hava Yolları'nın (THY) TC-JOA tescilli Airbus A330 tipi uçağın dün saat 23.30'da Amsterdam'dan İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak daha sonra teknik bakıma alındı. Bu sırada yapılan incelemede uçağın iniş takımında kaçak bir yolcunun cesedi bulundu.

Olay yerine polis ekipleri çağırılırken, geniş soruşturma başlatıldı.

15/09/2023 09:52
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TAGS: thy, ceset,
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