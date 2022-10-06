THY uçağının lastiği iniş sırasında patladı

İstanbul-Hatay seferini yapan Türk Hava Yolları uçağının havalimanına inişinin ardından lastiği patladı.

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06/10/2022

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THY uçağının lastiği iniş sırasında patladı

Türk Hava Yolları’nın TK-2256 sefer sayılı uçağının Hatay Havalimanı’na inişinin ardından lastiği patladı.

İstanbul-Hatay seferini yapan ve 105 yolcunun bulunduğu THY uçağında meydana gelen olayla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

“TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) – Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

06/10/2022 08:30
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TAGS: THY uçağı, iniş
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