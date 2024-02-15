THY ucuz bilet kampanyası başlattı! KKTC hariç yurt için tüm uçuşlarda geçerli!

Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda geçerli ucuza bilet kampanyası başlattı. Söz konusu fiyatlandırmanın, KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamayacağı kaydedildi.

THY tarafından yapılan açıklamaya göre, 15-16 Şubat tarihinde alınacak biletlerle 1 Mart-4 Nisan arasında 799 TL'den başlayan fiyatla seyahat imkanı sağlanacak.

Kampanyanın Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlarda geçerli olacağı bildirildi.

Kampanyanın yalnızca Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olduğu aktarıldı.