THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı

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28/02/2022

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THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını 15 Mart'a kadar uzattı.

Alınan bilgeye göre, yayımlanan notam üzerine THY, 24 Şubat'ta durdurduğu Ukrayna ve Moldova seferlerini 15 Mart saat 23.59'a kadar yapmama kararı aldı.

THY, Rusya'nın Soçi ve Rostov kentleri ile Belarus'un başkenti Minsk'e sefer iptallerini de 2 Mart'a kadar uzattı.

 

28/02/2022 16:36
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