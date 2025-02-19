THY ve Ajet'ten sefer iptali açıklaması

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı etkili olmaya devam ederken, THY'den iptal açıklaması geldi.

İSTANBUL HAVALİMANI KALKIŞ VARIŞLI SEFER İPTALİ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." açıklamasında bulundu.

AJET'TEN 3 GÜNLÜK İPTAL

AJet'ten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) bugün aldığı, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden, yarın ve cuma günkü seferlere ek olarak 22 Şubat Cumartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu tarihlerde seyahat edecek yolcuların uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiyi "ajet.com" ve şirketin mobil uygulamasındaki uçuş sorgulama bölümünden kontrol etmeleri istendi.