THY ve Pegasus bugünkü Ukrayna uçuşlarını iptal etti

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından THY ve Pegasus bugünkü Ukrayna seferlerini iptal etme kararı aldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

"Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir."

Pegasus'tan yapılan açıklamada da bugünkü seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24.02.2022 tarihli Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir. Değişiklik ya da iade işlemlerinizi; https://flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamızdan ya da 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.

Gelen haberler arasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de büyük patlama sesleri duyulduğu bilgisi yer aldı.

Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

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24/02/2022 08:53