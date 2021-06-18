THY'de ikramlar yeniden başladı

Uçaklarda corona virüs salgını nedeniyle uzun süredir yapılamayan ikramlar Türk Hava Yolları'nın (THY) yurt dışı uçuşlarında yeniden başladı.

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18/06/2021

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THY'de ikramlar yeniden başladı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugünden itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlayacaklarını duyurdu.

Ekşi, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Uçakta ikramları özlediniz değil mi? Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz.''

18/06/2021 11:24
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TAGS: Türk Hava Yolları, ikram
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