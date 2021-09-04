THY'den 6 Eylül uyarısı: Aşı olmayan yolculara PCR testi zorunluluğu

Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 6 Eylül itibariyle belirlenen alanlarda aşı olmayan vatandaşlara PCR testi zorunluluğu başlıyor.

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04/09/2021

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THY'den 6 Eylül uyarısı: Aşı olmayan yolculara PCR testi zorunluluğu

Türk Hava Yolları (THY) yolcularına yönelik yaptığı uyarıda 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan duyuruda, "Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir" denildi. 

04/09/2021 09:38
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TAGS: Türkiye, COVID-19, Corona Virüs, uçak
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