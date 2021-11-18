THY’den 'Esnek Seyahat' uygulaması

THY “Esnek Seyahat” ile yolcularına sınırsız bilet değişiklik hakkı sunacak.

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18/11/2021

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THY’den 'Esnek Seyahat' uygulaması

THY “Esnek Seyahat” ile yolcularına sınırsız bilet değişiklik hakkı sunacak.

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına 31 Aralık 2021 tarihine kadar satın aldıkları uçak biletleri için son uçuş tarihi 31 Mayıs 2022’ye kadar olmak şartıyla “Esnek Seyahat” sayesinde sınırsız değişiklik hakkı sağlıyor.

THY’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, “Esnek Seyahat” uygulamasıyla yolcular biletlerini güvence altına alabiliyor.

Yolcular sınırsız değişiklik haklarını, son uçuş tarihi 31 Mayıs 2022’e kadar (dahil) olarak yeni seyahatlerinde kullanabilecek.

18/11/2021 14:01
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TAGS: THY, Esnek Seyahat
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