THY'den iç hatlar için aşı kararı

6 Eylül'den itibaren iç hatlarda seyahat eden yolcular aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olacak.

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30/08/2021

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THY'den iç hatlar için aşı kararı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcuların ya aşı kartını ya da PCR testinin negatif olduğunu ibraz edeceğini belirtti.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan, "Lütfen not alalım" başlığıyla bir hatırlatmada bulundu.

Ekşi, "İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya aşı kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, negatif olduğunu ibraz edecektir" dedi.

30/08/2021 09:59
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TAGS: Türk Hava Yolları, Seyahat, THY, Ekonomi, Corona Virüs
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