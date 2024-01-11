THY'den indirimli bilet kampanyası! KKTC uçuşları dahil değil

Türk Hava Yolları yurt içi ucuz bilet kampanyalarına yenisini ekledi. Kampanya 11 Ocak 2024 - 12 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 16 Nisan 2024 – 30 Mayıs 2024 arasında olan biletler için geçerli olacak. Biletler 799 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlarda indirimli biletler kullanılacak. KKTC Ercan Havalimanı'na giden uçaklarda geçerli olmayacak.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly pakette 799 TL, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1179 TL, PrimeFly pakette 1.249 TL oldu.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette 1.189 TL olarak belirlendi.

Kampanya kapsamında 77 bin 500 koltuk ayrıldı.