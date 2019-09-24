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THY’den İstanbul’dan Ercan’a gelecek öğrencilere büyük indirim

Türk Hava Yolları, KKTC’ye okumaya gelecek öğrencilere yönelik büyük bir indirime gitti…

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24/09/2019

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THY’den İstanbul’dan Ercan’a gelecek öğrencilere büyük indirim

Türk Hava Yolları (THY) KKTC'ye yönelik açılımlara devam ediyor. Daha önce öğrencilere yönelik yüzde 15 indirim kampanyası başlatan THY, 1 Kasım-26 Aralık tarihleri arasında 199 TL'ye tek yön Ercan-İstanbul, İstanbul-Ercan bilet satış kampanyası başlattı.

Buna göre bilet satış dönemi 24 Eylül 2019 - 28 Eylül 2019 (dahil) olacak.  Seyahat dönemi ise 01 Kasım 2019 - 26 Aralık 2019 (dahil) tarihleri arasında uygulanacak.

Promosyon uygulanmayacak dönemler ise şöyle;

15 Kasım 2019 (dahil) – 18 Kasım 2019 (dahil) tarihleri arası,  22 Kasım 2019 (dahil) – 25 Kasım 2019 (dahil) tarihleri arası

24/09/2019 12:44

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