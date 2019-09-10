THY’den KKTC’de okuyan öğrencilere büyük indirim

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde okuyan üniversite öğrencilerinin biletlerinde yüzde 15 indirim yapma kararı aldı.

15 Eylül’den itibaren uygulamaya girecek ve sürekli olacak indirimden tüm öğrenciler yararlanabilecek. Öğrenciler, KKTC’ye geliş-gidişlerde bu indirimden faydalanacak.

İndirimli bilet almak isteyenler thy.com adresini ziyaret edebilir veya satış acentelerinden biletlerini alabilirler.

İndirim promosyon sınıflarında geçerli olmayacak.