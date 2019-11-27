THY’den KKTC’ye ek sefer geliyor

Atlas Global Havayolları’nın seferlerini bir ay süreyle durdurmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seferlerin aksamaması için Türk Hava Yolları çalışma başlattı. Hükümetin girişimiyle Türk Hava Yolları’nın ortaya çıkan talebin karşılanması amacıyla böyle bir girişim yaptığı ifade edilirken THY, yapacağı çalışmanın ardından KKTC’ye kaç sefer koyacağına karar verecek. Bilindiği üzere dün akşam Atlasglobal Havayolları, 21 Aralık tarihine kadar uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

27/11/2019 11:30