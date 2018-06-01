Türk Hava Yolları (THY), son günlerde sosyal medya ve WhatsApp üzerinden bazı kişilere gönderilen 'sahte ödül bilet' konusunda yolcuları uyararak 'gelen mesajı açmadan silin' uyarısında bulundu.

Türk Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Hava Yolları A.O adına düzenlenmiş olarak görünen, sosyal medya ve WhatsApp üzerinde yayılmaya devam eden ödül bilet bilgisi içeren sahte mesaj yayıldığı tespit edilmiştir. Bu gibi sahte mesajlarla gelen linkleri açmadan ilgili mesajı silmenizi gerektiğini hatırlatmak isteriz" denildi.