THY’den sefer iptalleri
Türk Hava Yolları, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın için planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
08/12/2023
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nin açıklamasında, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın sefer iptalleri yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferin iptal edildiği belirtildi.
Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.