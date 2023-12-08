THY’den sefer iptalleri

Türk Hava Yolları, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın için planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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08/12/2023

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THY’den sefer iptalleri


Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nin açıklamasında, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın sefer iptalleri yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferin iptal edildiği belirtildi.

Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor. 

08/12/2023 17:31
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TAGS: THY, sefer iptalleri
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