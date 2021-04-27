THY'den 'tam kapanma' açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), salgın tedbirleri kapsamında alınan 'tam kapanma' kararı sonrası, söz konusu tarihlerde yurt içi bilet değişiklik taleplerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

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27/04/2021

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THY'den 'tam kapanma' açıklaması

ürk Hava Yolları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi bilet değişikliği taleplerinin ücretsiz yapılacağını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcuların seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Çağrı merkezlerimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

27/04/2021 08:31
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TAGS: Türkiye, uçak bileti, THY
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