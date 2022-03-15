THY’den Ukrayna, Moldova, Rusya ve Belarus açıklaması

THY’nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ukrayna uçuşlarımız kalkışlı ve varışlı olmak üzere 10 Nisan’a kadar iptal edilmiştir. Rostov ve Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız 10 Nisan’a kadar iptal edilmiştir. Moldova uçuşlarımız 10 Nisan’a kadar iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerini acentenizden, web sitemizden ya da çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz” denildi.

Öte yandan savaş nedeniyle seferlerin durduğu bir başka ülke olan Belarus uçuşlarındaki iptallerin ise 31 Mart’a kadar uzatıldığı belirtildi.

ROMANYA AÇIKLAMASI

Avrupa genelinde corona virüsü önlemlerinin kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Romanya’da uygulanan tedbirler kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi.

THY’nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Romanya’da uygulanan Covid-19 tedbirleri sona ermiştir. Romanya’ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur” bilgilendirmesi yapıldı.

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15/03/2022 18:57