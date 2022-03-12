THY'den yeni sefer iptalleri

İstanbul'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

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12/03/2022

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THY'den yeni sefer iptalleri

Türk Hava Yolları'nın kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bugün planlanan uçuşlarda iptal ettiği sefer sayısı 484'e ulaştı.

İstanbul'da üç gündür etkili olan ve bugün de şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle daha önce iptal edilen uçak seferlerine yenileri eklendi.

Bu sabah saatlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı’ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 50 olmak üzere 407 seferini iptal ettiğini duyuran THY’nin iptallerine yeni seferler eklendi.

THY'nin şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal ettiği sefer sayısı 484’e ulaştı.

12/03/2022 15:20
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TAGS: THY, yeni sefer, haber, kar yağışı
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