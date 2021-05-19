Tıbbi Atıklar Gelişigüzel Doğaya Atıldı
Ozanköy'de 5 litrelik şırınga dolu plastik şişe ve tıbbi atık dolu poşetleri doğaya atıldı
19/05/2021
Ozanköy'de Hasan Karaaziz isimli bir vatandaş 5 litrelik şırınga dolu plastik şişeyi ve tıbbi atık dolu poşetleri zeytin ağacının altına atıldığını sosyal medyadan duyurdu.Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan vatandaşlar doğa gelişigüzel atılan tıbbi atığın çok tehlikeli olduğuna dikkat çekerek etrafta küçük çocuklarında dolaştığını söyledi. Vatandaşlar, yetkilerin biran önce önlem almasını istedi.