Tıbbi Atıklar Gelişigüzel Doğaya Atıldı

Ozanköy'de Hasan Karaaziz isimli bir vatandaş 5 litrelik şırınga dolu plastik şişeyi ve tıbbi atık dolu poşetleri zeytin ağacının altına atıldığını sosyal medyadan duyurdu.Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan vatandaşlar doğa gelişigüzel atılan tıbbi atığın çok tehlikeli olduğuna dikkat çekerek etrafta küçük çocuklarında dolaştığını söyledi. Vatandaşlar, yetkilerin biran önce önlem almasını istedi.

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19/05/2021 10:00