Tıbbi Bitkilerin Kalp Damar Sağlığı Açısından Etkileri Neler? Dr. Hakan Özkul Anlattı

Kalp damar tıkanıklıkları, ölüm sebeplerinin başında geliyor. Küresel çapta, ölümlerin %31’ine kalp damar tıkanıklıkları sebep oluyor. Üstelik bu hastalık ölümlerin yanı sıra felç gibi kalıcı hasarların da başlıca sebeplerinden.

Fitoterapi Uzmanı Dr. Hakan Özkul’a kalp damar tıkanıklarında, bitkisel tedavinin ne gibi etkilerinin olduğunu sorduk.

Dr. Hakan Özkul damar tıkanıklıklarının birçok farklı hastalığın vücuda verdiği hasar sonucunda ortaya çıktığını belirtti.

“Damar tıkanıklıkları diyabet, kolesterol, obezite gibi hastalıkların bir getirisi olarak karşımıza sıkça çıkıyor. Özellikle artan obezite kalp damar sağlını büyük oranda olumsuz yönde etkiliyor. Fiziksel egzersiz, doğru beslenme, tütün sigara alkol kullanımı kullanımına son verilmesi risk faktörlerini önemli ölçüde ortadan kaldırıyor.”

“İster koroner arter ister periferik arter, aortik hastalık ya da felç, inme gibi sonuçlar doğursun damar tıkanıklıklarına karşı elimizde çok ciddi çalışmalar bulunuyor.”

Tıbbi Bitkiler Damar Tıkanıklığını Açabilmede Kullanılıyor

“Tıbbi bitkileri damar tıkanıklarını açabilmek için kullanıyoruz. Özellikle kalp damarı tıkanıklığında daha önceden stent, bypass gibi birçok operasyon geçirmiş hastalarımız var. Tekrar tekrar operasyon geçirmemeleri için yaptığımız çalışmalarda önemli yol kat ettik. Tıbbi bitkilerle yapılan ciddi klinik araştırmaları sonucu bugün devam eden tıbbi müdahalelerin yanı sıra fitoterapiden de faydalanarak artık bu hastalıktan tamamen kurtulmuş birçok hastamız mevcut.”

Antioksidan Etkiye Sahip

“Kalbin problemli hala gelmesini sağlayacak maddelerin temizlenmesi, sağlıklı bir dolaşım sistemi için elzemdir. Biz bu zararlı maddeleri tıbbi bitkiler sayesinde temizliyoruz. Yani tıbbi bitkilerin tam anlamıyla antioksidan özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Ginkgo Biloba bitkisi güçlü antioksidan özelliğine sahip olması ile bilinir.”

Damar Oluşumu Sağlıyor

“Tıbbi bitkilerin bir diğer faydası ise yeni damar oluşumunu sağlayacak ortamı temin etmektir. Mesela zeytin yaprağının özünden elde edilen madde, son araştırmalara göre anjiyo jenetik bir etkiye sahip. Yani kalpte yeni damar oluşumunu temin edici bir etkiye sahip.”

Damarların Kireçlenmesini Önlüyor

“Tıbbi bitkilerin etkileri çok yönlü bir şekildedir. Örnek vermek gerekirsek son araştırmalarda tıbbi bitkilerin bağırsaklarda faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlandığı gözlemlendi. Faydalı bakteriler olarak adlandırılan bu bakteriler, Vitamin K2 üretimini sağlıyor ve bu vitaminin salgılanmasını sağlıyor. Vitamin K2’nin işlevi ise damarlardaki tıkanıklıklarının yani plakların kireçlenmesini önleme görevine sahip. Yani tıbbi bitkiler damarların sağlığını koruma açısından da son derece faydalı.”

Kötü Kolesterolü Önlüyor

“Kalp damar tıkanıklıklarının sebeplerinin başında kötü kolesterol gelmektedir. LDL olarak biline kötü kolesterolün oluşmasına karşı da tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Dolayısıyla fitoterapi yani bitkisel tedavi dediğimiz bu bilim kalp damar hastalıklarında mevcut problemi giderdiği gibi bu problemleri oluşturan etmenleri düzetmeye de destek oluyor. “

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03/06/2021 11:22