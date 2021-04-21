Tıbbi Hintkeneviri Yetiştiriciliği Yasal Sorunlara Takıldı

Güney Kıbrıs’ta tıbbi amaçlı hintkeneviri yetiştiriciliği faaliyetleri, bazı yasal düzenlemelerin gecikmesi sebebiyle başlamadığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta tıbbi amaçlı hintkeneviri yetiştirilmesi konusundaki yasal düzenlemelerin 15 Şubat 2019 tarihinde onaylanmasına karşın, uygulama sürecinde bazı yasal boşluklarla karşılaşıldığından üretime başlanamadığını yazdı.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Rum Meclisi’nin ilgili komitesinde konuya ilişkin soruları yanıtında, gerekli yasal düzenleme ve sürecin henüz tamamlanmamış olmasından dolayı başvuruların alınamadığını söyledi.

Habere göre, kanser, parkinson gibi hastalıklarda hintkenevirinin tıbbi kullanımına 2016 yılından beridir izin veriliyor.

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21/04/2021 13:39