Tıbbi işlemler hekimler tarafından veya hekimlerin gözetiminde yapılmalıdır

Kıbrıs Türk tabipleri Birliği (KTTB) ülkede tıp doktorlarının meslek icra kuralları ve şartlarının KTTB yasası ile düzenlenmiş olup KKTC sınırları dâhilinde hiçbir hekimin, KTTB’ye üye olmadan, ücretli veya ücret almaksızın hekimlik mesleğini uygulayamayacağını hatırlattı.

KTTB Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, yine aynı yasa ile tıbbi işlem ve uygulamaların tıp doktoru olmayan kişilerce yapılmasının, tıp doktoru olmayan kişilerin doktormuş gibi izlenim vermesi veya öyle davranmasının yasaklandığını ve bunun cezaya tabii olduğunu belirtti.

KTTB açıklamasında, son dönemlerde ülkede tıp doktoru olmayan kişilerce çeşitli tıbbi-cerrahi estetik işlemler gerçekleştirildiğinin gözlemlendiğini, dolgu, botoks, ip askı, yüz germe, saç ekimi vb. işlemlerin tıbbi işlemler olduğu ve sadece hekimler tarafından ve sağlık kuruluşları çatısı altında yapılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Unutulmamalıdır ki, her türlü tıbbi işlemde hastanın kendi kişisel özelliklerinden kaynaklanan çeşitli alerjik reaksiyonlar gibi komplikasyonlar gelişebilmekte ve hekimler tarafından müdahale ve yakın takip gerekebilmektedir. Sağlık kuruluşları dışında profesyonel ve ehil olmayan kişilerce yapılan bu uygulamalar halk sağlığı açısından sakıncalı olup halkımızın bu tür girişimlere itibar etmeyip bu durumu gerekli mercilere ihbar etmesi önemlidir.

Yine son zamanlarda yurtdışında tıp doktoru unvanına sahip ancak KTTB'ye üyeliği veya izni olmadan ülkemizde günübirlik hasta muayenesi veya tıbbi müdahale yapmaya kalkışan hekimler bulunmaktadır. Halkımızı bu hekimlere yönlendiren simsarlara karşı uyarır, bu ve bunun gibi hasta simsarlarının sağlığınızı tehlikeye atmaktan ve ülkemiz hekimlerini karalamaktan çekinmeden maddi çıkar sağlama peşinde olduklarını hatırlatırız.

Geçtiğimiz gün KTTB tarafından yapılan şikayet doğrultusunda Girne Polis Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonla ortaya çıkartılan ve hekim olmayan kişilerce birçok insanımıza yapılan botoks ve dolgu uygulamalarının izinsiz/ruhsatsız bir güzellik salonunda gerçekleşmiş olması da bu tehlikenin büyüklüğünü ortaya koymuştur.

Halkımızı kendi sağlıklarını tehlikeye atmamaları, her türlü tıbbi-cerrahi işlem ve uygulama için hekimlerine başvurmaları konusunda bir kere daha uyarır konunun yakın takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.”

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29/08/2022 16:47