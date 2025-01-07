Tibet'te 7.1 büyüklüğündeki depremde en az 53 kişi öldü

Çin'in Tibet bölgesinde gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 53 kişi hayatını kaybetti, en az 62 kişi de yaralandı.

Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya göre, salı günü sabah saatlerinde ülkenin batısındaki Tibet’in Shigatse kentinde sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar kaydedildi.

Deprem komşu Nepal ve Hindistan'ın bazı yerlerinde de hissedildi.

Büyük bir fay hattında üzerinde yer alan bölgede depremler sık görülüyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu 7.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tibet bölgesi olduğunu ve yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Çin devlet medyası, depremin merkez üssünü çevreleyen bölgelerdeki ortalama yüksekliğin yaklaşık 4200 metre olduğunu aktardı.

Everest Dağı'nın eteklerinde yer alan ve dondurucu soğukların yaşandığı bölgede İHA'larla arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bölgede elektrik ve su da kesildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu geçen yüzyılda bu bölgede en az 6 büyüklüğünde 10'dan fazla deprem meydana geldiğini açıkladı.

2015 yılında Nepal’in başkenti Katmandu yakınlarında meydana gelen 7,8 şiddetindeki depremde yaklaşık 9 bin kişi hayatını kaybetmiş, 20 binden fazla kişi yaralanmıştı.