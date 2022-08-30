Çin'de Covid-19 salgınında yalnızca bir yerel vaka görülen Tibet Özerk Bölgesi'nde 8 Ağustos’tan itibaren ilk vakaların ortaya çıkması yerel yönetimi harekete geçirdi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, Tibet’te salgının yayılmasını önleyemedikleri gerekçesiyle 100’den fazla yetkili disiplin cezası aldı veya görevden alındı.

Tibet’te Covid-19 vakaları nedeniyle 100’den fazla yetkiliye ceza verildi! Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde Covid-19 vakalarının görülmesinin ardından 100’den fazla yerel yetkilinin disiplin cezası aldığı veya görevine son verildiği belirtildi.

Çin'de Covid-19 salgınında yalnızca bir yerel vaka görülen Tibet Özerk Bölgesi'nde 8 Ağustos’tan itibaren ilk vakaların ortaya çıkması yerel yönetimi harekete geçirdi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, Tibet’te salgının yayılmasını önleyemedikleri gerekçesiyle 100’den fazla yetkili disiplin cezası aldı veya görevden alındı.

Özerk bölgenin yönetim merkezi Lhasa'da 22 yetkili disiplin cezası alırken, bunlardan 5’nin görevine son verildi. Shannan'da ise 6 yetkiliye disiplin cezası verilirken 2'si görevden alındı. Vakaların ortaya çıktığı Xigaze şehrinde görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle 77 yetkiliye disiplin cezaları verilirken, 10'u görevden alındı. En az 10 çalışan ise üstün çalışma performansları nedeniyle terfi aldı.

Tibet’te Cumartesi günü 60 yerel vaka ve 608 asemptomatik vaka tespit edildiği bildirildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 352 vaka tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 242 bin 307’ye ulaştı. Ülkede salgının başlangıcından bu yana toplam 5 bin 226 kişi ise hayatını kaybetti.

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30/08/2022 19:09