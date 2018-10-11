Ticaret Dairesi 524 iş yerini denetledi

Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi Eylül ayında ülke çapında 524 iş yerinde denetleme yaptı.

Yapılan denetimlerde 52,658 TL'lik mal müsadere edildi. 37 iş yerine 16,244 TL tutarında ceza kesildi.

Üç ayrı iş yerinde satılan altı farklı ürünle ilgili olarak Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname tahtında bilgi istendi.

Başbakan Erhürman yaptığı açıklamada: Elde edilen bilgi ve belgelerin Rekabet Kurulu'na gönderildiğini. Tüketicilerin şikayetlerini ALO 171 hattına bildirebileceklerini söyledi