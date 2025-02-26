Ticaret Dairesi’nden 4 Bin 676 Denetim, 934 Bin Tl Ceza!

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi ekipleri, 2024 yılında 4 bin 676 işyerini denetledi. Denetimler 2023 yılına göre yüzde 21.87 oranında; 2022’ye göre ise yüzde 11 oranında arttı.

Bakanlığın verilerine göre, 2024’teki denetimlerde 87 işyerine 934 bin 261 Türk Lirası ceza kesildi. Kesilen cezalarda işyerlerinin ortalama 10 bin 738 lira ceza ödemek zorunda kaldığı da hesaplandı.

Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi’nin piyasa denetim ekipleri 2023’teki denetimlerde 94 işyerine 401 bin 197 TL; 2022 yılında da 4 bin 215 denetimde 99 işyerine 236 bin 396 TL ceza yazmıştı. 2024 yılında hem denetimlerin hem de cezaların arttığı görülürken, ceza kesilenlerin sayısının azaldığı dikkati çekti.

5.6 MİLYONLUK MALA EL KONULDU

İç Ticaret Şubesi’nin piyasa denetim ekipleri geçen yıl Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt olmak üzere dört bölgeye ayrılan denetim faaliyetlerinde 5 milyon 609 bin 520 TL’lik mala el koydu.

2023’teki denetimlerde el konulan malların toplam değeri 2 milyon 758 bin 086 TL, 2022’de ise 2 milyon 791 bin 776 TL tutarında kayıtlara geçmişti.

Geçtiğimiz yıl el konulan malların değeri ile 2023’te el konulan malların değeri arasında 2 milyon 852 bin liralık (yüzde 103) fark olduğu da hesaplandı.

Açıklanan rakamlar, geçen yıl denetlenen işyeri başına 1,199 TL tutarındaki malın müsadere edildiğine işaret ediyor.

EN ETKİLİ DENETİMLER LEFKOŞA’DA

Resmi verilere göre en fazla ve en etkili denetimler Lefkoşa’da yapıldı. Geçen yıl boyunca Lefkoşa’da yapılan 2 bin 027 denetimde 2 milyon 276 bin TL’lik mal müsadere edilirken, yasalara uymayanlara 451 bin 162 TL tutarında ceza kesildi.

İkinci sıradaki Gazimağusa’da 1,048 denetimde el konulan mallar tutarı 1 milyon 284 bin TL, ceza tutarı da 253 bin 257 TL oldu.

Girne’de yapılan 895 denetimde müsadere tutarı 1 milyon 454 bin TL, ceza miktarı da 149 bin 600 TL olarak açıklanırken, Güzelyurt’ta yapılan 706 denetimde 594 bin TL’lik mala el konuldu. Kesilen seza tutarı ise 80 bin 241 TL kaldı.