Ticaret Odası, çalışma izinlerine ilişkin basında çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), çalışma izinleri teminatının verilmediğine yönelik basında çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını kaydederek, teminatın Ticaret Odası tarafından karşılandığını belirtti.

KTTO tarafından yapılan açıklamada, “Ticaret Odası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma gereğince Oda üzerinden yapılan çalışma izni başvuruları için gerekli olan teminat odamız tarafından verilmiş olduğundan, bu izinleri odamız üzerinden almak isteyen üyelerimizden ayrıca teminat talep edilmemektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu yöntem ile işletmeler üzerindeki teminat yükünün azaltıldığı kaydedildi.

Çalışma izinleri için devreye konulan bu çalışma şeklinin, çalışma izinleri aracılığı ile yapıldığı düşünülen insan kaçakçılığı için önleyici bir tedbir de olduğu ifade edilen açıklamada, Ticaret Odası’nın kendisine yapılan başvuruları ciddi bir şekilde değerlendirdiği, işçi ihtiyacı olan işletmelerin risk oluşturmayan başvurularını kendi teminatı altında takip edip sonuçlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, “Kuruluş amacı ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak olan ve üyelerine hizmeti birinci derecede önemseyen Kıbrıs Türk Ticaret Odası, üyelerinin çalışma düzenini kolaylaştırmak amacıyla almış olduğu bu önlem ile ülke ekonomisine de katkıda bulunduğu inancındadır” denildi.