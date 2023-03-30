Ticaret Odası: ''Cumhurbaşkanı Tatar’ın faaliyetlerini engelleme girişimlerini şiddetle kınıyoruz''

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın faaliyetlerini engelleme girişimlerini şiddetle kınayarak, uluslararası toplumu, Kıbrıs Türk halkına uygulanmakta olan siyasi, ekonomik ve sosyal izolasyonları bir an önce kaldırmaya davet etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Londra’daki temaslarının Rum ve Yunanlar tarafından engellenmeye çalışılmasının endişe ile izlendiği ve şiddetle kınandığı vurgulandı.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs sorununun yaratıcısı olmadığı halde Kıbrıs sorunundan en büyük zararı gören halk durumuna itildiği ifade edilen açıklamada, bu sonucun ortaya çıkmasında özel olarak Büyük Britanya’nın, genelde ise uluslararası kamuoyunun büyük rolü olduğunun herkes tarafından bilindiği kaydedildi.

-“Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması, bu tür temasların gerektiği şekilde karşılık görmesi sayesinde olacaktır”

“Kıbrıslı Türk liderlerin, bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için Sayın Tatar’ın Londra’da gerçekleştirmekte olduğu türden temaslar yapmaları ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesini anlatmaya çalışmaları hem hakkımız, hem bir gereklilik, hem de bir görevidir” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Kıbrıslı Rumların ve onların başlıca destekçisi olan Yunanların bu temasları engellemeye çalışmaları, sorunun gerçek boyutları ile öğrenilmesinden duydukları rahatsızlığın göstergesi olarak kabul edilmeli; insan haklarına ve adalete saygı duyan her devlet ve her kişi, bu temasların sürdürülmesine destek vermelidir. Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması, bu tür temasların gerektiği şekilde karşılık görmesi sayesinde olacaktır.”

-Uluslararası topluma çağrı

Oda açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın faaliyetlerini engelleme girişimleri şiddetle kınanarak, uluslararası toplum, Kıbrıs Türk halkına uygulanmakta olan siyasi, ekonomik ve sosyal izolasyonları bir an önce kaldırmaya davet edildi.

Bu habere tepkiniz:



30/03/2023 12:37