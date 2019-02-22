Ticaret Odası, İstanbul temaslarına başladı

Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti İstanbul temaslarına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ziyaret ederek başladı.

KTTO heyeti daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ait Arı Teknokent’i ziyaret ederek çalışma sistemi hakkında bilgi aldı.

Vali Yerlikaya’yı ziyarette konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemi vurguladı ve İstanbul’un Kıbrıslı Türkler için “dünyaya açılan kapı” olduğunu belirtti. Vali Yerlikaya ise KKTC’nin Türkiye için önemini anlatarak iş insanlarının KKTC’ye daha fazla yatırım yapması gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ait Ari Teknokent’i ziyaret eden KTTO heyetine ise yaratıcı fikirlere dayalı iş geliştirme olanakları ve süreçleri hakkında bilgi verildi.

Oda Başkanı Turgay Deniz, inceleme ve sunumlar sonrasında yaptığı konuşmada KKTC’de yatırımlarını sürdüren İTÜ’nün Kuzey Kıbrıs’ta Teknokent yatırımını da erken zamanda gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini belirtti.