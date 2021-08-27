Ticaret Odası Olağan Genel Kurulu Yapılıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 58’inci Olağan Genel Kurulu’nu yarın Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirecek.

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27/08/2021

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Ticaret Odası Olağan Genel Kurulu Yapılıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 58’inci Olağan Genel Kurulu’nu yarın Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirecek.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Genel Kurul toplantısı saat 10:00’da başlayacak. Genel Kurul, COVID-19 salgını önlemlerine uygun olarak sadece Oda üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Genel Kurul gündeminde 5’inci çalışma döneminin faaliyet ve mali raporlarının takdimi ve aklanması; oda murakıbının tayini yer alıyor.

Genel Kurul toplantısı Oda’nın Facebook sayfasından canlı olarak paylaşılacak.

27/08/2021 13:13
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TAGS: Kıbrıs Türk Ticaret Odası
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