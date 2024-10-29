Ticaret Odası: Pahalılıkla mücadeleye devam edeceğiz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), pahalılıkla mücadeleye devam edeceklerini, hükümetin pahalılıkla mücadeleye yönelik adım atması halinde de iş birliği içinde olmaktan kaçınmayacaklarını kaydetti.

KTTO 11 ekonomik örgütün rekabet güçlerinin eridiği gerekçesiyle dün Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne gümrüklerinde “gümrükten mal çekmeme” eylemine ilişkin açıklama yaptı ve uyarı eyleminin başarı ile sonuçlandığı kaydetti.

Ticaret Odası, eyleme destek veren, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, İş Kadınları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, KKTC Armatörler Birliği, KKTC Gemi ve Deniz Araçları ve Acenteleri Derneği, Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği, KKTC Özgür İş İnsanları Derneği, Müsiad-KKTC ile iş insanlarına teşekkür etti.

Eylemin başlıca amacının hükümeti pahalılıkla mücadelede daha kararlı davranmaya davet olduğu kaydedilen açıklamada, pahalılığın her yönüyle mücadele gerektirdiği vurgulandı. Açıklamada elektrik ve gaz gibi temel girdiler ile et ve süt gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarının bir süre için de olsa kamu kaynakları ile sübvansiye edilerek düşürülmesi gerektiği kaydedildi.

Mali politika düzenlemeleri yapılarak kamuda tasarruf ve kayıt dışılığı önleyecek tedbirler alınması çağrısında da bulunulan açıklamada “Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu pahalılık girdabının önlenmesi için mücadele etmeye devam edecektir. Hükümetimizin bu doğrultuda adım atması halinde iş birliği içinde olmaktan kaçınmayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.