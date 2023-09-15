Ticaret Odası prim destek kararına destek belirtti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Bakanlar Kurulunun sosyal sigorta prim destek kararına destek belirtti.

ads ads ads ads
15/09/2023

ads
Ticaret Odası prim destek kararına destek belirtti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Bakanlar Kurulunun sosyal sigorta prim destek kararına destek belirtti.

KTTO’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Hayata geçirilen sosyal sigorta prim desteği, tarafımızdan büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır” denildi.

Sosyal sigorta prim desteğinin 10 kişiye kadar çalışanı bulunan işveren konumundaki küçük esnafı kapsamına almasının önemi olduğu kaydedilen açıklamada, “Buna göre, tarımdan ticarete kadar çok sayıda sektörümüzde ödenen sosyal sigorta işveren katkı payının %25'i devlet tarafından karşılanacaktır. Bu desteğin işletmelerimizin ayakta kalmasına ve çalışanlarının korunmasına yardımcı olacağı açıktır” ifadelerine yer verildi.

15/09/2023 16:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kıbrıs Türk Ticaret Odası, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.