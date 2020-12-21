Ticaret Odası, TAK Müdürü Gürdallı'ya kutlama mesaj gönderdi

Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyuran Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 47’nci yaşını kutluyor.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’ya gönderdiği kutlama mesajında TAK’ın Kıbrıs Türk basınının temel haber kaynaklarından olduğunu vurguladı.

Deniz mesajında “Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın isteği üzerine kurulan Türk Ajansı Kıbrıs’ın 47’nci kuruluş yıl dönümünü kutlar, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmanın verdiği sorumluluk ve misyonla TAK’a emeği geçmiş ve hayatlarını kaybetmiş olanları rahmetle anar TAK personeline daha nice yıllar dilerim” dedi.

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21/12/2020 11:13