Tigran Mkrtchyan: Daimi barış istiyoruz

Ermenistan’ın Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Arnavutluk’a akredite Büyükelçisi Tigran Mkrtchyan, ezeli galibiyet ve mağlubiyet olmadığını ve daimi barış arzuladıklarını söyledi.

Mkrtchyan, Fileleftheros gazetesine verdiği röportajda, Azerbaycan’ın son saldırısının ardından Ermenistan’da meydana gelen insani krizi anlattı ve Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ’da 100 binden fazla Ermeni’yi “temizlemek” için her şeyi yapabileceğini dile getirdi.

Habere göre Mkrtchyan, uluslararası toplumun “etnik temizliği” önlemek için elle tutulur bir şey yapmadığını ve alınan kararların kağıt üzerinde kaldığını da ifade ederken, Dağlık Karabağ’da önemli tarihi, kültürel ve manevi değerler bıraktıklarını kaydetti.

Azerbaycan’ın, Rusya’nın desteğini alarak hareket ettiğini belirten Mkrtchyan, askeri saldırıların ve gerginliğin artık son bulması gerektiğini ifade etti.