TİKA, 2024'te Türkiye’nin dost elini dünyaya uzatmaya devam edecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar, "TİKA, insanı önceleyen ve dünyanın farklı coğrafyalarında kalkınma projelerini destekleyen bir kuruluş. Türkiye'nin tecrübesiyle dünyayı bir araya getirmeye devam edeceğiz. " dedi.

1992'de kurulan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), bugüne kadar 30 binin üzerinde proje ve faaliyet yürütürken, projelerinin yüzde 93’ünü 2002’den sonra hayata geçirdi.

Dünya genelinde 2002’de 12 program koordinasyon ofisi bulunan TİKA, 2023 itibarıyla bu sayıyı 63'e yükseltti, faaliyet gösterdiği ülke sayısını 28’den 170’in üzerine çıkardı.

TİKA, 2024 hedefleri kapsamında dünyadaki koordinasyon ofisi sayısını artırmayı planlıyor.

- "TİKA'nın yaptığı çalışmalar bize bir teveccüh olarak dönüyor"

TİKA'nın 32. kuruluş yılı vesilesiyle AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kayalar, 2023'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması dolayısıyla bu sevinci yurt dışına taşıyan proje ve faaliyetler yürüttüklerini, bu kapsamda 18 ülkede 35 proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kayalar, "TİKA'nın yaptığı çalışmalar, bize bir teveccüh olarak dönüyor. 6 Şubat depremlerinde dünyanın seferber olmasında yaptığımız çalışmaların, ülkemizin zor günlerinde onların yanında olmasının, TİKA faaliyetlerinin de payı var. Depremlerde ülkemize yurt dışından gelen arama-kurtarma ekiplerinin farklı milletlerden, ülkelerden gelmesi de bunun göstergesidir." ifadesini kullandı.

TİKA'nın yaptığı çalışmaların geniş bir coğrafyaya yayıldığını vurgulayan Kayalar, Bosna-Hersek'te yaşanan soykırımın tanıklarından biri olan Potoçari Eski Akü Fabrikası’nın Srebrenitsa Potoçari Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesi olarak kapsamlı tadilat çalışmalarını 2023 başında başlattıklarını ve bu müzenin, yaşanan acıların unutulmaması adına son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Kayalar, TİKA'nın farklı coğrafyalardaki çalışmalarına değinerek, Meksika Ulusal Dünya Kültürleri Müzesi'nde Türkiye Salonu kurduklarını ve bunun Orta ve Latin Amerika’da bu anlamda ilk olması bakımından önem taşıdığını anlattı.

- "İşbirliğini güçlendirmeye devam edeceğiz"

Kayalar, Kuzey Afrika’da yaptıkları çalışmalara işaret ederek, ünlü Türk denizci Turgut Reis’in kabrinin bulunduğu, Libya’nın başkenti Trablus’ta yer alan Külliye’nin restorasyon çalışmalarına da bu yıl başlayacaklarını belirtti.

Türk dünyasındaki çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Kayalar, "2022'de temelini attığımız Moğolistan Bilge Tonyukuk Müzesi’nin çalışmalarına devam ederken, müzeyi bu yıl ziyarete açacağız." bilgisini verdi.

Kayalar, 2024'te TİKA'nın faaliyetlerini çeşitlendirerek devam edeceklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"TİKA, ülkemizin küresel insani duruşunu sahada somut kalkınma projeleri ile yansıtan ve insan refahını önceleyen bir kuruluş. Afrika'da olsun başka coğrafyalarda olsun biz gelir getirici projeleri önceliyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu alanlarda faaliyetlerimize devam edeceğiz. Özellikle insan kaynağı kapasitelerinin geliştirilmesinde ülkemizin kurumlarının da uzman tecrübesini başta kardeş ve dost ülkeler olmak üzere paylaşmaya devam edeceğiz."

Kayalar, TİKA'nın gelecek dönemde farklı coğrafyalarda ofis açma çalışmalarını devam ettirdiklerini kaydetti.

2024'te Türkiye’nin dost elini dünyaya uzatmaya devam edeceklerini ifade eden Kayalar, "TİKA, insanı önceleyen ve dünyanın farklı coğrafyalarında kalkınma projelerini destekleyen bir kuruluş. Türkiye'nin tecrübesiyle dünyayı bir araya getirmeye devam edeceğiz. " diye konuştu.

Türkiye'nin yurt dışında faaliyet gösteren farklı kurumlarıyla ortak çalışmalar yaptıklarını belirten Kayalar, bu kurumlarla işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.