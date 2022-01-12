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TikTok dünyada en çok indirilen uygulama oldu

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12/01/2022

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TikTok dünyada en çok indirilen uygulama oldu

App Annie'nin yaptığı araştırmaya göre, TikTok'un dünya çapında en çok indirilen uygulama olduğunu, kullanıcıların 2020 yılına kıyasla TikTok'ta yüzde 90 oranında daha fazla vakit geçirdiğini saptadı.

Mobil uygulamaların kullanımını takip eden App Annie isimli şirketin yaptığı araştırmaya göre insanlar günde ortalama 4,8 saati mobil telefonlarında geçiriyor.

İngiltere'nin medya denetim kurumu Ofcom, 2020 yılında benzer bir oran tespit etmişti, ancak onların verilerine televizyon izleme süresi de dahil edilmişti.

App Annie'nin yaptığı araştırmaya göre insanlar 2021 yılında mobil uygulamalara 170 milyar dolar harcadı, uygulamalar 230 milyar defa indirildi.

Araştırma, TikTok'un dünya çapında en çok indirilen uygulama olduğunu, kullanıcıların 2020 yılına kıyasla TikTok'ta yüzde 90 oranında daha fazla vakit geçirdiğini saptadı.

 

12/01/2022 18:06
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TAGS: TikTok dünyada en çok indirilen uygulama oldu
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