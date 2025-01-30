TikTok fenomeni paylaştı: 10 bin kişi akın etti!

İtalya’nın ünlü kayak merkezlerinden Roccaraso, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından hafta sonu kaosa sürüklendi. TikTok fenomeni Rita De Crescenzo’nun paylaşımlarının viral olmasıyla, yaklaşık 10 bin günübirlik ziyaretçi kasabaya akın etti.

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30/01/2025

TikTok fenomeni paylaştı: 10 bin kişi akın etti!

TikTok’un gücü bu kez bir kayak merkezini felç etti.

İtalya’nın Roccaraso kasabası, sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından hafta sonu 10 bin günübirlik ziyaretçinin akınına uğradı, ortaya kaos çıktı.

Napoli merkezli tur şirketleri, fenomenin paylaşımlarından ilham alarak düşük maliyetli turlar düzenledi. Yaklaşık 220 otobüsle Roccaraso’ya gelen kalabalık, kayak pistlerinde kurallara uymamakla suçlandı. Bazı ziyaretçilerin doğaçlama kızaklarla pistlerde tehlike yarattığı, kimilerinin ise açık alanlarda mangal yakıp çöplerini çevreye bıraktığı bildirildi.

"GÜVENLİK RİSKİ BÜYÜK"

Roccaraso Belediye Başkanı Francesco di Donato, bu durumun büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu belirterek, izinsiz otobüs girişlerine sınırlama getirildiğini duyurdu. Normalde hafta sonları 35 bin ziyaretçiyi ağırlayan kasaba, bu ani yoğunluk nedeniyle güvenlik güçlerini seferber etmek zorunda kaldı.

REZERVASYONLAR İKİYE KATLANDI 

Napoli merkezli Yeşiller Partisi milletvekili Francesco Emilio Borrelli, kontrolsüz turların çevreye zarar verdiğini ve yerel halkın yaşamını olumsuz etkilediğini vurguladı. Öte yandan bazı ziyaretçiler, kendilerine yönelik tepkilerin ayrımcılıkla ilgili olduğunu öne sürdü. Belediye Başkanı di Donato ise, sorunun turistlerin kökeniyle ilgisi olmadığını, ancak düzenin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Yetkililer, önümüzdeki hafta sonu için yapılan tur rezervasyonlarının iki katına çıktığını belirterek ek güvenlik önlemlerinin devreye alınacağını duyurdu.

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TAGS: haber, kıbrıs
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