TikTok fenomeninin son sözleri ‘Lütfen aşı olun’ oldu!

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki TikTok fenomeni Alexandra Blankenbiller, aşı yaptırmayı reddetmesinin bedelini çok ağır ödedi. TikTok fenomeni, corona virüs nedeniyle Ağustos ayında apar topar hastaneye kaldırıldı.

Birçok aşı karşıtı gibi aşı yaptırmayan genç kadın, semptomları daha ağır gösterdiği için hastanede tedavi altına alındı. Blankenbiller, hastanede geçirdiği 9 günün ardından hayatını kaybetti.

Son anlarını da yine TikTok hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. TikTok’ta 16 binden fazla takipçisi olan Alexandra Blankenbiller, ‘Fazla enerjim yok, bu yüzden hızlı davranacağım.’ sözleriyle son videosuna başladı.

‘HEMEN AŞI OLUN!’

Blankenbiller, ‘Aşı olmadım. Aşı karşıtı değilim. Sadece korkuyordum vebu konuda kendi araştırmamı yapmak istemiştim. Bunun bir hata olduğunu anlıyorum. Beklememeliydim. Eğer aşı konusunda yüzde 70 bile eminseniz gidip hemen aşı olun. Çünkü bu sayede benim gibi sonunuz hastane olmayacak.’ dedi.

Blankenbiller’in bu videosu 834 bin kişi tarafından izlendi. Florida eyaleti son günlerde salgının başından beri en yüksek vaka ve ölüm oranlarını görmeye başlamıştı. Genç kadın, videonun yayınlanmasının ardından 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Genç kadın bu son videodan önce çektiği videolardan birinde de ailesini aşı olmaya ikna etmeye çalıştığını anlatmıştı. Ancak aşı olamadan corona virüse yenik düştü.

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10/09/2021 20:20