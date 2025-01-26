TikTok Neden Yasaklanmak İsteniyor? Hangi Ülkelerde Yasak?

Çin merkezli ByteDance şirketine ait TikTok, kısa videolar ve canlı yayın özellikleriyle dünya çapında popüler bir sosyal medya platformu haline geldi. Ancak bu büyük başarı, beraberinde ciddi güvenlik ve gizlilik endişelerini getirdi. Pek çok ülke, TikTok’un ulusal güvenlik, veri gizliliği ve sosyal etkiler nedeniyle tehdit oluşturduğunu belirterek platforma kısıtlamalar getirdi.

TikTok Neden Yasaklanıyor?

TikTok’un yasaklanma sebeplerinin başında şunlar yer alıyor:

Veri Güvenliği: TikTok’un kullanıcıların kişisel bilgilerini topladığı ve bu verilerin Çin hükümeti tarafından kullanılabileceği endişesi.

TikTok’un kullanıcıların kişisel bilgilerini topladığı ve bu verilerin Çin hükümeti tarafından kullanılabileceği endişesi. Ulusal Güvenlik: Uygulamanın casusluk faaliyetlerine olanak tanıyabileceği ve kritik devlet bilgilerine erişim riski oluşturabileceği düşünülüyor.

Uygulamanın casusluk faaliyetlerine olanak tanıyabileceği ve kritik devlet bilgilerine erişim riski oluşturabileceği düşünülüyor. Yanıltıcı Bilgi ve Sosyal Etkiler: Platformun nefret söylemi, yanlış bilgi yayılımı ve tehlikeli içerikleri barındırdığına dair eleştiriler.

Platformun nefret söylemi, yanlış bilgi yayılımı ve tehlikeli içerikleri barındırdığına dair eleştiriler. Toplumsal Hareketler: Bazı ülkeler, TikTok’un toplumsal olaylar sırasında kargaşayı teşvik edebileceğini öne sürüyor.

TikTok’un Yasak Olduğu Ülkeler ve Nedenleri

Hindistan: Yasak Tarihi: 2020

2020 Sebep: Hindistan-Çin sınır çatışmalarının ardından, veri güvenliği ve ulusal güvenlik gerekçesiyle TikTok dahil birçok Çin uygulaması yasaklandı. İngiltere: Yasak Tarihi: 16 Mart 2023

16 Mart 2023 Sebep: Hükümete ait cihazlarda TikTok’un veri erişimi riskine karşı yasaklanması. Fransa: Yasak Tarihi: 24 Mart 2023

24 Mart 2023 Sebep: Kamu görevlilerinin kullandığı cihazlarda veri güvenliği riskleri nedeniyle eğlence amaçlı uygulamalara kısıtlama. Kanada: Yasak Tarihi: 6 Kasım 2023

6 Kasım 2023 Sebep: Yabancı müdahale ve veri güvenliği endişeleri. Avustralya: Yasak Tarihi: 4 Nisan 2023

4 Nisan 2023 Sebep: Hükümet yetkililerinin cihazlarında güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle yasaklandı. Ayrıca, 16 yaş altı kullanıcıların TikTok’a erişimi kısıtlandı. Yeni Zelanda: Sebep: Parlamento ağına bağlı cihazlarda veri güvenliği riski nedeniyle TikTok yasaklandı. Tayvan: Yasak Tarihi: 2022 sonu

2022 sonu Sebep: Devlet çalışanlarının cihazlarında TikTok ve diğer Çin merkezli sosyal ağlara erişim yasaklandı. Ürdün: Yasak Tarihi: Aralık 2022

Aralık 2022 Sebep: Protestolarda kargaşa ve şiddeti teşvik eden içerikler nedeniyle TikTok’un erişimi engellendi.

TikTok’un yasaklandığı ve kısıtlandığı ülkelerde, özellikle güvenlik ve gizlilik ihlalleri en önemli neden olarak öne çıkıyor. Platformun gelecekteki düzenlemelerle bu sorunları nasıl ele alacağı ise merak konusu.