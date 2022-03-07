TikTok Rus kullanıcılara yönelik servislerini sınırlandı, Netflix ise tamamen durdurdu

Video paylaşım uygulaması TikTok ve içerik platformu Netflix de Rusya’yı cezalandıran şirketler arasına girdi.

Netflix işgali protesto amacıyla Rusya’daki servislerini durdurma kararı aldığını duyurdu.

2016 yılından bu yana bu ülkede faliyet gösteren Netflix’in 1 milyon kadar üyesi bulunuyordu.

36 milyon Rus abonesi olan TikTok ise canlı yayın özelliğinin Rusya için devre dışı bırakıldığını duyurdu. Yeni içerik yüklemek de mümkün olmayacak.

Şirket bu adımın, Kremlin’in sahte haber yasası sonrası aldığını açıkladı.

Sahibi Çinli olan TikTok’un dünya çapında bir milyara yakın kullanıcısı bulunuyor.

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07/03/2022 08:47