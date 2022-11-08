Tiktok sadece gençleri değil psikologları da tehdit ediyor

Sosyal medya uygulaması olan TikTok'un gençler üzerindeki olumsuz etkileri uzmanları dahi şaşırtıyor. Psikologlar, hastalarının artık kendilerine değil Tiktok'taki fenomenlerin söylediklerine inanmalarının dahi yeni bir klinik vaka olduğunu söylüyor.

Sadece beş yıl içinde aşırı bir yükseliş sağlayan TikTok dünya gençlerinin kullandığı en popüler uygulama olmayı başardı. Bağımlılık yapıcı içerikleri ile gençleri eğlendirirken birçok tehlikeyi de yanında sürüklemeye devam ediyor.

Pandemiden önce Çin’de Douyin adı ile ortaya çıkan Tiktok, pandemi sürecinde yaşanan kapanmalarda büyük bir çıkış yakaladı. New York Times’a konuşan uzmanlara göre Sosyal Medya gençleri bu süreçte yalnızlığa sürükledi.

"TIKTOK İLE ÖZGÜVENİMİ KAYBETTİM"

Haberde, bir lise öğrencisinin pandemi sürecinde, TikTok’a üye olarak çeşitli psikolojik sorunlarla karşılaşmaya başladığı belirtildi. 17 yaşındaki Kianna’nın, TikTok içeriklerini bakarken kendisini bakımsız ve çirkin görmeye başladığını kaydederek, "İşte o zaman özgüvenim azalmaya başladı." demesi uzmanları harekete geçirdi.

TikTok kullanmaya başladıktan sonra aile ve çevresiyle olan ilişkilerinin birden kesintiye uğramaya başladığını belirten Kianna’nın, Intihar etmeyi dahi düşündüğü ortaya çıktı.

DOKTORUNA DEĞİL TİKTOKER’A İNANMAYI TERCİH ETTİ

Ailesinin durumu fark etmesiyle psikolojik tedaviye yönlendirilen gencin, kendi doktorunun tedavisini reddederek, Tiktok’ta karşılaştığı içeriklerle kendini tedavi etmeye çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi.

Terapist Annie Barsch New York Times’a verdiği demeçte, “Bazı gençlerin bir terapist yerine TikTok'a inanmayı seçeceğini düşünmek korkutucu. Klinik bir doktorum ve akademik alanda birçok başarılarım var. Ancak kendi alanımda farklar yaratmam gerekirken, TikTok’ta insanları yanlış yönlendiren şahıslarla uğraşıyorum.” dedi

ERGENLİK İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Amerikan Psikoloji Derneği'nin baş bilim yetkilisi Mitch Prinstein ise, “Yanlış teşhis koymak inanılmaz derecede kolay. Bunu Tiktok’ta artık kim olduğu bilinmeyen ama milyonlara erişebilen insanlar yapıyor. Bir yetişkinin depresyonunun semptomları olabilir ve buna göre tedavi sürecine gidilebilir, ancak bir çocuk veya ergen olunca iş daha da zordur ve doğru tespit olmazsa büyük sorunlar ortaya çıkar.” diye konuştu.

Prinstein, işin korkunç boyutuna da değinerek, gençler artık psikolojik bozuklukları ile özdeşip bununla kendilerini bir noktaya getirmeye dahi çalıştıklarını gündeme taşıdı. Bu durumun tehlikesine dikkat çeken uzmanlar ebeveynlerin TikTok konusunda çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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08/11/2022 11:07