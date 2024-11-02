TikTok videosu için canından oldu: Arkadaşları o anları paylaştı

Sosyal medyada paylaşmak için çekilen video ölümle sonuçlandı. Avusturya'da TikTok için bir video çekmek isteyen dört genç, hareket halindeki trenin çatısına tırmandı ve yaklaşık 50 km/saat hızla bir köprüye çarptı.

TikTok PAYLAŞIMI İÇİN CANINDAN OLDU

Trenin üstünde ilerlerken köprüye çarpan iki kişiden biri olan 17 yaşındaki genç hasteneye kaldırılmasının ardından üç gün sonra hayatını kaybetti.

18 yaşındaki diğer genç ise kafa travması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Bilincini kaybeden gencin hayati tehlikesi devam ediyor.

Diğer iki erkek çocuk (13, 16) tren çatısındaki yolculuktan yaralanmadan kurtuldu.

ARKADAŞLARI VİDEOYU YAYINLANDI

Korkunç kazaya rağmen video kısa bir süre sonra internette yayınlandı. Videoda Viyana'daki trenin çatısındaki dört genç adam gözüküyor.

Videoda ikisi trenin çatısı üzerinde yatıyor, diğer ikisi ise onları videoya çekiyor. Daha sonra ayağa kalkıyorlar, kameraya poz veriyorlar ve sırtları dönük durduğu için trenin yaya köprüsünün altından geçtiğini fark edemeyerek çarpıyorlar.

TREN ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI

Wiener Linien taşımacılık şirketi, video çekimi için yasa dışı bu davranışlara karşı uyarıda bulundu: “Bu tür dikkatsiz ve yaşamı tehdit eden eylemlerden kaçınmaya acilen çağrıda bulunuyoruz. Dünyadaki hiçbir TikTok videosu, cesareti veya selfiesi metroya veya tramvaya binmeye ve hayatınızı riske atmaya değmez" dedi.